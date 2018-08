Vreugde in Pakistan om besluit Wilders

ISLAMABAD (ANP/DPA. Pakistaanse politici hebben opgetogen gereageerd op het afblazen van de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. Minister Fawad Chaudhry (Informatie) sprak over een ,,grote overwinning'' voor zijn regering en het Pakistaanse volk.

Ook de islamitische TLP-partij kraaide victorie. ,,Dit is onze overwinning. Dit is een grote dag voor de hele islamitische wereld'', zei een hoge partijfunctionaris. TLP organiseerde uit onvrede over de actie van Wilders een protestmars naar hoofdstad Islamabad. Daar deden duizenden moslims aan mee.

Pakistaanse mars tegen Wilders afgeblazen

Minister Shah Mahmood Qureshi (Buitenlandse Zaken) sprak volgens televisiezender Geo TV over ,,een grote morele overwinning'' voor de wereldwijde islamitische gemeenschap. Hij stelde dat de Pakistaanse ambassadeur in Nederland heeft bevestigd dat de wedstrijd niet doorgaat.

Wilders ziet af van cartoonwedstrijd