Vrees voor veel doden na omslaan boot op Indus

Op de rivier de Indus in Pakistan is woensdag een boot omgeslagen met zeker vijftig mensen aan boord. Gevreesd wordt dat velen van hen zijn verdronken. Tot dusver zijn pas vier lichamen, van een man, een kind en twee vrouwen, geborgen. Dat heeft een woordvoerder van de autoriteiten in de stad Haripur gezegd op Dawn News. Volgens hem hebben veertien opvarenden zich in veiligheid kunnen brengen door naar een zandbank te zwemmen.

Het schip was op weg van Kamach naar Haripur toen het door nog onbekende oorzaak kapseisde. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermiste slachtoffers. Ze worden geholpen door plaatselijke middenstanders. Ook zijn gespecialiseerde legereenheden onderweg naar de rampplek.