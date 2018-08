Vrees voor oplopen dodental Lombok

De autoriteiten in Indonesië vrezen dat het dodental door de aardbeving zondag op Lombok, die zeker 98 levens heeft geëist, verder zal stijgen. Hulpverleners vermoeden dat er nog veel mensen onder het puin liggen.

Bij de zoektocht naar mensen die sinds de aardbeving zijn vermist, worden graafmachines en ander zwaar materieel ingezet. Het agentschap voor rampenbestrijding BNPB meldde dat de door de aardbeving van zondag zeker 13.000 huizen zijn verwoest. De aardbeving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag bijna 30 kilometer ten noordoosten van Lombok.

In gebieden in de buurt van het epicentrum zijn aardverschuivingen geweest. Ook is er een brug verwoest. Dat maakt het hulpverleners moeilijker die regio’s te bereiken.

Het belangrijkste ziekenhuis in het noorden van Lombok staat in de stad Tanjung. Dat is door de aardbeving zwaar beschadigd. Medewerkers hebben daarom voor mensen die door de natuurramp gewond zijn geraakt bedden neergezet onder de bomen en in een tent.