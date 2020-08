Vrees voor ongeregeldheden bij groot protest in Berlijn

In Berlijn wordt een grote demonstratie gehouden tegen de coronamaatregelen die in de deelstaten van Duitsland van kracht zijn. De autoriteiten vrezen dat het protest gepaard gaat met ongeregeldheden en hadden de demonstratie in eerste instantie verboden. Maar de rechter oordeelde vrijdag dat onder bepaalde voorwaarden toch gedemonstreerd mag worden.

De organisatoren rekenen op vele duizenden deelnemers. De betogers vinden de coronamaatregelen veel te ver gaan en zijn van mening dat ze strijdig zijn met de grondwet. Het aanvankelijke verbod leidde tot een stortvloed aan nieuwe aanvragen voor protestacties.

De autoriteiten vrezen dat demonstranten zich niet zullen houden aan gezondheidsregels die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Bij een eerder groot protest droegen deelnemers geen mondkapjes en hielden ze onvoldoende afstand.

De politie zei vrijdag voorbereid te zijn op eventuele gewelddadigheden nadat activisten hun volgers uit heel Europa op sociale media hadden opgeroepen zich te bewapenen en naar de Duitse hoofdstad te komen voor de demonstratie.

Tegen de gerechtelijke uitspraak van vrijdag is nog wel beroep aangetekend. Maar daar is vooralsnog geen uitspraak in gedaan.