Vrees voor miljoenenschade na inbraak Dresden

Inbrekers hebben toegeslagen bij historisch museum Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in het Duitse Dresden, waar tal van kostbare kunstschatten zijn opgeslagen. De politie kan nog niet in detail treden over de buit, maar volgens Duitse media kan de schade in de miljoenen lopen.

In het museum bevinden zich duizenden sieraden en voorwerpen van goud, zilver of andere waardevolle materialen. De dader of daders zouden hebben toegeslagen in het historische deel van de collectie. Daar bevindt zich onder meer de schatkamer van keurvorst August de Sterke (1670-1733).

Media berichten dat de inbrekers mogelijk de elektriciteitsvoorziening hebben gesaboteerd en daarna door een raam zijn geklommen. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Een van de waardevolste stukken uit de collectie bevindt zich momenteel in het Metropolitan Museum of Art in New York. Het gaat om de zogenoemde groene diamant van Dresden.