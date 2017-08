Vrees voor honderden doden in Sierra Leone

In een voorstad van de Sierra Leoonse hoofdstad Freetown zijn waarschijnlijk honderden mensen bedolven door een modderstroom. Vice-president Victor Foh vreest dat velen het niet hebben overleefd.

De modderstroom ontstond maandagochtend vroeg in het bergstadje Regent waar tientallen huizen werden overstroomd als gevolg van hevige regenval. Over aantallen doden is officieel nog niets bekend.

„Waarschijnlijk liggen er honderden doden onder de modder”, zei Foh. Hij voegde er toe dat veel huizen in het gebied illegaal zijn gebouwd.,

,De ramp is zo ernstig dat ik mezelf gebroken voel", zei hij. „We proberen het gebied te ontruimen en de mensen te evacueren.”

Volgens de Sierra Leone Telegraph zijn er al ruim tweehonderd lijken naar het mortuarium van het plaatselijke ziekenhuis gebracht. Onder de doden zouden zeker zestig kinderen zijn.

Hulpdiensten hebben moeite om mensen te redden omdat zij door de modder in hun huizen zijn opgesloten. Ook is het getroffen gebied moeilijk bereikbaar omdat een belangrijke weg is afgesloten door de modder.