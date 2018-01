Vrees voor het lot van activist Titijev

De belangrijkste Russische mensenrechtenorganisatie Memorial is bang voor de toekomst van hun activist Ojoeb Titijev. Deze werd onlangs opgepakt in Tsjetsjenië. Hij zit formeel in voorarrest wegens het bezit van drugs.

De activist hangt een celstraf boven het hoofd. Memorial zegt dat het gaat om een methode om de lastige Titijev aan het maatschappelijk verkeer in Tsjetsjenië te onttrekken. De zestigjarige activist is leider van het mensenrechtenkantoor in de autonome Russische deelrepubliek.

Memorial beweert dat de marihuana die in Titijevs auto werd gevonden, door de politie daar is neergelegd. De organisatie heeft bij zijn protesten tegen de aanhouding steun gekregen van onder meer Human Rights Watch, de Duitse regering, de Raad van Europa en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Titijevs voorganger in Tsjetsjenië, de activiste Natalja Estemirova, werd ontvoerd en vermoord.