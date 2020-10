Vrees voor escalatie protesten Bangkok neemt toe

De vrees dat de massale protesten in Bangkok escaleren neemt toe. Vele duizenden voor- en tegenstanders van de monarchie en regering verzamelen zich woensdag in de hoofdstad van Thailand, voor de grootste demonstratie in zeker drie maanden. Tussen de rivaliserende protestgroepen vond tot voor kort jarenlang geweld plaats. Er zijn bijna 15.000 agenten op de been om de orde te bewaren.

Demonstranten eisen het vertrek van premier Prayut Chan-O-Cha en zijn regering. De betogers willen ook een hervorming van de monarchie en meer democratie. Zij waren van plan in een mars van het democratiemonument naar het regeringsgebouw te gaan en daar het vertrek van de premier eisen. Ook willen ze een koninklijke colonne te blokkeren. Maar tegenstanders blokkeren de route naar het parlementsgebouw. En burgers in gele kleding, de kleur van de koning, proberen de wegversperring voor de colonne te voorkomen.

Leiders die de mars tegen de regering en monarchie aanvoeren roepen op om de confrontatie niet te zoeken en kiezen voor een andere route. In tegenstelling tot eerdere protesten is de opkomst van de aanhangers van de autoriteiten hoog. Vrachtwagens brachten de honderden van hen naar de protestlocatie.