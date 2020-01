Vrees dat niemand crash Boeing in Iran heeft overleefd

Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines is enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran neergestort. Gevreesd wordt dat geen van de inzittenden de crash heeft overleefd. Dat melden Iraanse media.

Het vliegtuig, op weg naar het Oekraïense Kiev met tussen de 170 en 180 passagiers en bemanningsleden aan boord, zou technische problemen hebben gehad. Gemeld wordt dat op de plaats waar het vliegtuig is neergestort een hevige brand woedt.

Het ongeluk lijkt geen verband te houden met de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran vuurde eerder in de nacht van dinsdag op woensdag tussen de 10 en 15 raketten af op Amerikaanse militaire doelen in Irak.

Het ongeluk met het pas drie jaar oude toestel is een nieuwe tegenslag voor de toch al geplaagde vliegtuigbouwer Boeing. Alle toestellen van het nieuwe type 737 MAX staan sinds maart 2019 aan de grond na een tweede fatale crash binnen een halfjaar. Een systeem dat het vliegtuig recht moest houden, maar juist ingreep terwijl piloten nog aan het opstijgen waren, was de belangrijkste oorzaak. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag vliegen.