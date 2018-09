Vrees dat ebola ook in Uganda opduikt

Sinds het overlijden aan ebola vorige week van een vrouw in de Congolese plaats Tchomia, aan de grens met Uganda, bestaat de angst dat de epidemie naar dat land overslaat. Hulpverleners krijgen de epidemie in het oosten van Congo nog niet onder controle.

Tchomia ligt op zo’n 200 kilometer van Beni, de brandhaard van de huidige epidemie in de Oost-Congolese provincie Noord-Kivu. De vorige week overleden vrouw zou daar een begrafenis hebben bijgewoond. Ze wilde zich niet laten vaccineren.

In Tchomia, dat aan het Meer Albert ligt, bevindt zich een van de drukst bezochte vismarkten in Oost-Congo. Daar komen wekelijks ook veel handelaars uit Uganda.

In een reactie op het sterfgeval in Tchomia heeft Uganda met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maatregelen getroffen voor het geval de epidemie mocht overslaan. Niet eerder kwam de ziekte zo dicht bij de grenzen van het land.

De huidige ebola-epidemie in Oost-Congo brak begin augustus uit. Sindsdien zijn e r97 mensen in de onrustige regio aan de ziekte overleden. Nog eens 46 mensen zouden volgens cijfers van de WHO besmet zijn.

De WHO probeert verdere verspreiding te voorkomen door slachtoffers zo snel mogelijk te identificeren en rondom hen een brede kring van relaties te vaccineren. Meer dan 11.000 mensen zijn met deze „ringvaccinaties” inmiddels gevaccineerd.

De aanpak werkt goed, maar niet iedereen wil zich laten vaccineren. Er gaan geruchten rond dat ebola is verzonnen door vijandelijke milities of door de hulpverleners wordt verspreid.

Eerder dit jaar was er al een uitbraak van ebola in het westen van Congo, een kleine 2000 kilometer verwijderd van de huidige brandhaard. Die uitbraak werd op 24 juli officieel beëindigd verklaard. Er stierven 29 mensen.