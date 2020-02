Vreemdelingenhaat was motief dader schietpartij Hanau

De dader van de schietpartijen in het Duitse Hanau werd voor zover bekend door vreemdelingenhaat gedreven en wordt verdacht van terrorisme. De minister van Binnenlandse Zaken van Hessen, Peter Beuth, zei dit in het parlement van de deelstaat.

Duitse media spreken van een 43-jarige dader uit Hanau, Tobias Rathjen. Hij was volgens Beuth niet bij de politie bekend. De bewindsman veroordeelde het bloedbad als „een aanslag op onze vrije en vreedzame samenleving”. Bij de aanslagen op twee shishabars in Hanau kwamen negen mensen om het leven. De dader en zijn moeder zijn later in de woning van Rathjen dood aangetroffen.