Vreemdelingenhaat was motief dader schietpartij Hanau

De dader van de schietpartijen in het Duitse Hanau werd voor zover bekend door vreemdelingenhaat gedreven en wordt verdacht van terrorisme. De minister van Binnenlandse Zaken van Hessen, Peter Beuth, zei dit in het parlement van de deelstaat. President Frank-Walter Steinmeier sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden van de elf slachtoffers. Hij zei „aan de kant te staan van alle mensen die worden bedreigd door racisme, haat en geweld”.

Duitse media melden dat de dader de 43-jarige Tobias Rathjen uit Hanau is. Hij zou een wapenvergunning hebben gehad en was volgens Beuth niet bij de politie bekend. De bewindsman veroordeelde het bloedbad als „een aanslag op onze vrije en vreedzame samenleving”. Bij de aanslagen op twee shishabars in Hanau kwamen negen mensen om het leven. De dader en zijn moeder zijn later in de woning van Rathjen dood aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat Rathjen zijn moeder heeft doodgeschoten en daarna zichzelf.

Onder de slachtoffers zouden veel mensen van buitenlandse afkomst zijn. Media berichten dat de dader bij de aanslag op de eerste shishabar vijf jonge mensen van Koerdische komaf doodschoot. Het is niet bekend of er onder de slachtoffers buitenlanders zijn. De burgemeester van Hanau, Claus Kaminsky, houdt om 18.00 uur op het Marktplein een openbare rouwbijeenkomst.

Rathjen heeft in de aanloop naar de aanslagen meerdere video’s op internet gezet met racistische denkbeelden en samenzweringstheorieën.