Vreemde strepen op Dione

Twee manen van Saturnus hebben mysterieuze strepen op het oppervlak. Die zijn kaarsrecht en helder. Ze zijn tientallen tot honderden kilometers lang en minder dan vijf kilometer breed. Ze lopen parallel aan elkaar en parallel aan de evenaar. Ze gaan dwars over heuvels en dalen heen en zijn misschien nog vers. Het is niet duidelijk waardoor de strepen worden veroorzaakt.

De strepen zijn gezien op Dione en Rhea, twee van de meer dan zestig manen van Saturnus. De planeet en zijn manen zijn in de afgelopen jaren onderzocht door de ruimtesonde Cassini. Dione heeft waarschijnlijk een ondergrondse oceaan, bleek uit eerdere metingen. „Zulke lijnen hebben we in het zonnestelsel niet eerder gezien. Als ze veroorzaakt worden door iets van buiten, is dat misschien een manier om nieuw materiaal naar Dione te brengen. En dat kan gevolgen hebben voor de kans dat de ondergrondse oceaan vormen van leven bevat”, zegt een van de onderzoekers.