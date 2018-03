Vredesprijswinnaars hekelen Suu Kyi

Drie vrouwen aan wie de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend, hebben kritiek geuit op de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi. De Iraanse Shirin Ebadi, Máiread Maguire uit Noord-Ierland en de Jemenitische Tawakkul Karman eisen dat een einde wordt gemaakt aan de mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar.

De vrouwen gaven een persconferentie in Dhaka nadat ze vluchtelingenkampen hadden bezocht in Bangladesh, het buurland van Myanmar. Karman zei dat de Myanmarese leider, die de prestigieuze vredesprijs zelf ook kreeg toegekend, niet langer haar ogen mag sluiten voor de vervolging van de Rohingya. „Anders riskeert ze medeplichtig te worden aan de misdrijven.”

Maguire zei verhalen te hebben gehoord over verkrachtingen en moordpartijen. „Dit is een genocide. We kunnen niet blijven zwijgen”, zei de activiste. „Zwijgen komt neer op medeplichtigheid.” De Vredesprijslaureaten riepen op de degenen die verantwoordelijk zijn voor de mensenrechtenschendingen te laten vervolgen door het internationaal strafhof.

De laureaten zijn volgens Karman ook van plan Myanmar te bezoek. Ze zouden meerdere berichten hebben gestuurd naar Suu Kyi, maar kregen geen reactie.