Vredesprijs naar anti-kernwapenorganisatie

De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN). De internationale organisatie, met hoofdzetel in Zwitserland, krijgt de prestigieuze prijs voor haar werk om aandacht te vragen voor „de catastrofale humanitaire gevolgen van elk gebruik van kernwapens”.

Het Nobelcomité stelt dat het gevaar van het gebruik van kernwapens in de wereld groter is dan het in lange tijd is geweest. Bovendien bestaat het gevaar dat steeds meer landen kernwapens gaan maken, zoals Noord-Korea. „Kernwapens vormen een permanente dreiging voor de mensheid en het leven op aarde.”

ICAN speelt vooral een grote rol op juridisch gebied, stelt het comité. Internationaal zijn er wel afspraken om de verspreiding van landmijnen, clusterbommen en biologische en chemische wapens tegen te gaan, maar dergelijke afspraken ontbraken nog over de veel gevaarlijker kernwapens. „ICAN heeft geholpen om dat juridische gat te vullen.”

ICAN is een samenwerking tussen 450 non-gouvernementele organisaties uit honderd landen.