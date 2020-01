Vredesplan Trump stuit op zware oppositie

Het plan voor vrede in het Midden-Oosten van de Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump stuit op zware oppositie onder Palestijnen en rechts-radicalen in Israël.

Trump maakte dinsdag in Washington zijn ”Deal van de eeuw” bekend. Het plan houdt in dat de Palestijnen op termijn een staat kunnen krijgen op ongeveer driekwart van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever en op twee gebieden in de Negev in de buurt van Gaza. Er hoeven geen Joden of Palestijnen te verhuizen.

Jeruzalem blijft de hoofdstad van Israël. Palestijnen kunnen hun hoofdstad krijgen in noordelijke en oostelijke buitenwijken van de stad. Een beperkt aantal Palestijnse vluchtelingen kan terugkeren naar de op te richten Palestijnse staat, maar niet naar Israël. Israël blijft verantwoordelijk voor de veiligheid.

Ook voorziet het plan in Palestijnse erkenning van Israël als Joodse staat en ontwapening van de Palestijnse Hamasbeweging.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wilde aanvankelijk dat zijn demissionaire kabinet zondag al stemde over annexatie van de Jordaanvallei en de Joodse nederzettingen. Hij zag daar echter woensdagmorgen vanaf.

De twee grootste partijen in Israël, Likud van Netanyahu en Blauw-Wit van Benny Gantz, hebben het plan vooral aangenomen als basis voor onderhandelingen.

Trumps vredesplan lijkt momenteel geen schijn van kans te maken. Leden van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, Hamas en Islamitische Jihad woonden dinsdag een toespraak bij van de Palestijnse president Abbas, waarin hij het plan verwierp.

De Israëlische minister van Defensie Naftali Bennett van de rechts-radicale Yaminapartij verwierp het voorstel omdat dit de Palestijnen de kans biedt een eigen staat op te richten. Toch zal deze staat in de praktijk weinig meer voorstellen dan een groep autonome enclaves.

Gunstig

Nog niet eerder heeft een internationale partij een plan voorgesteld dat zo gunstig is voor Israël als de regering-Trump. Palestijnen lijken echter te hopen op de internationale gemeenschap om hun politieke aspiraties te verwezenlijken. Die behelzen een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad, op basis van de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Israëls procureur-generaal, Avichai Mandelblit, diende dinsdag zijn aanklacht wegens corruptie tegen Netanyahu in bij de districtsrechtbank van Jeruzalem. Dat gebeurde nadat Netanyahu zijn verzoek bij de Knesset introk om hem immuniteit van rechtsvervolging te geven.