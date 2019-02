Vredesoverleg VS en Taliban in Pakistan

De volgende ronde van de besprekingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban over vrede in Afghanistan wordt gehouden in Pakistan. Dat heeft de Pakistaanse minister van Informatie Fawad Chaudhry donderdag bevestigd zonder in details te treden. Het overleg is onderdeel van de pogingen een politieke oplossing te vinden voor de al jaren durende Afghaanse oorlog.

In Washington liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken per e-mail weten dat de VS geen formele uitnodiging heeft gekregen om te komen praten in Islamabad. „Op dit moment kan geen ontmoeting worden aangekondigd”.

Een zegsman van de Taliban vertelde woensdag dat vertegenwoordigers van de islamitische opstandelingen op 18 februari met hun Amerikaanse gesprekspartners aan tafel gaan in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat is een week eerder dan de al afgesproken bijeenkomst in Qatar. Ook die gaat gewoon door.

Beide partijen toonden zich eind vorige maand na de laatste overlegronde in Qatar optimistisch over de gemaakte vorderingen. Er zou al een ontwerpakkoord klaarliggen.