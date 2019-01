Vredesoverleg Poetin en Abe wordt voortgezet

De Japanse premier Shinzo Abe heeft na afloop van zijn gesprek met Vladimir Poetin in Moskou gezegd dat de Russische president en hij vastbesloten zijn een oplossing te vinden voor het al tientallen jaren slepende conflict over de Koerilen, een eilandengroep in het noorden van De Stille Oceaan. De Sovjet-Unie veroverde die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Japan claimt de zuidelijkste eilandjes als territorium.

Abe vertelde dat de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen, die na de oorlog nooit een formele vredesovereenkomst hebben ondertekend door deze kwestie, in februari verder gaan praten. Volgens Poetin moet er nog veel werk worden verzet voordat Rusland eindelijk vrede kan sluiten met Japan.