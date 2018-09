Vredesoverleg Jemen mislukt

De vredesonderhandelingen over de bloedige burgeroorlog in Jemen zijn zaterdag spaak gelopen. VN-bemiddelaar Martin Griffiths zei dat het niet was gelukt om Houthi-opstandelingen aan tafel te krijgen in het Zwitserse Genève.

In Genève zou de Houthi-delegatie moeten gaan praten met een coalitie die onder leiding staat van Saudi-Arabië. Deze coalitie steunt de internationaal erkende regering van Jemen en voert al jaren aanvallen uit op de Houthi-rebellen.

Het is onduidelijk waarom de Houthi-delegatie niet is verschenen. Griffiths zei dat de Houthi-rebellen wel naar Genève hadden willen afreizen. Vrijdag hadden de Houthi’s nog de garantie gevraagd dat hun delegatie tijdens de vlucht naar Zwitserland niet zou worden gecontroleerd door de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

De Jemenitische minister van Buitenlandse Zaken Khaled a-Yamani beschuldigde de Houthi’s van „onverantwoordelijk gedrag”. Hij zei dat de opstandelingen de vredesbesprekingen proberen te saboteren.