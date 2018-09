Vredesoverleg Jemen mislukt

De vredesonderhandelingen over de bloedige burgeroorlog in Jemen zijn zaterdag spaak gelopen. VN-bemiddelaar Martin Griffith zei dat het niet was gelukt om Houthi-opstandelingen aan tafel te krijgen in het Zwitserse Genève.

Het is onduidelijk waarom de Houthi-delegatie niet is verschenen. Griffiths zei dat de Houthi-rebellen wel naar Genève hadden willen afreizen. Een televisiezender van de opstandelingen berichtte woensdag dat de internationale coalitie die de Houthi's bestrijdt, niet toestond dat de delegatie van de Jemenitische hoofdstad Sanaa naar Genève zou vliegen.

Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië bombardeert met grote regelmaat plaatsen waar Houthi-rebellen, die in oorlog zijn met de regering van het land, de dienst uitmaken. Door de luchtaanvallen komen geregeld burgers om.