Vredesonderhandelaars Afghanistan nog lijnrecht tegenover elkaar

De Afghaanse regering en de islamitische Taliban-rebellen liggen bij de vredesonderhandelingen onveranderd ver uit elkaar. Na een week van overleg over de beëindiging van de oorlog die het land nu al twee decennia teistert, staan beide partijen zelfs ten aanzien van basale onderwerpen zoals vrouwenrechten lijnrecht tegenover elkaar. Dat zeggen diplomaten en onderhandelaars die het proces in Doha van nabij volgen.

Het verschil van mening, en echt niet alleen over moeilijke onderwerpen als een staakt-het-vuren, suggereert manshoge horden voor elke hoop op verzoening. Ondanks de moeilijkheden bieden de besprekingen wel de beste hoop op vrede in vele jaren. Ze kwamen er na een akkoord tussen de Taliban en de VS. Daarbij werd afgesproken dat de Amerikanen hun legertroepen zouden terugtrekken uit Afghanistan en dat de Taliban zouden stoppen met terreurdaden.

Alleen voor een wapenstilstand voelden de opstandelingen niets. De vijandelijkheden gaan dan ook gewoon door, met de voorbije dagen tientallen doden. „We praten met een partij die moeilijk doet en niet flexibel is. Daarom schiet het totaal niet op”, zei een ervaren Afghaanse overheidsfunctionaris.