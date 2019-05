'Vredesgesprekken Venezuela in Oslo' (2)

OSLO (ANP/AFP) - Vertegenwoordigers van het Venezolaanse regime en de oppositie hebben deze week vredesbesprekingen gehouden op een geheime locatie in Oslo. Het is een poging om een politieke crisis die al vijf maanden duurt te beëindigen, meldden Noorse media donderdag. Waarnemers noemden de ontwikkeling voorzichtig ''hoopvol''.

Venezuela verkeert in een diepe politieke crisis sinds parlementsvoorzitter Juan Guaidó zichzelf in januari tot interim-president benoemde.

Het NRK-radio- en televisienetwerk in Noorwegen, dat anonieme bronnen opvoerde, zei dat de vredesbesprekingen "op een aantal dagen" op een geheime locatie in de Noorse hoofdstad hadden plaatsgevonden en dat de delegaties donderdag naar Caracas terugkeren.

Het is de tweede keer dat dergelijke gesprekken in Oslo worden gehouden tussen het regime van president Nicolás Maduro en Guaidó's vertegenwoordigers, aldus NRK, eraan toevoegend dat ook in Cuba onderhandelingen hadden plaatsgevonden.

Een woordvoerster van het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde "de betrokkenheid van Noorwegen bij vredesprocessen niet bevestigen of ontkennen".

Noorwegen, thuisbasis van de Nobelprijs voor de Vrede en de inmiddels ter ziele gegane Israëlisch-Palestijnse Oslo-akkoorden, speelt vaker de rol van 'bemiddelaar' in vredesprocessen. Recentelijk nog die tussen de Colombiaanse regering en de FARC-rebellen in 2016.