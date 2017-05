Vredesbeweging in actie rond NAVO-top

De internationale vredesbeweging organiseert donderdag tijdens de NAVO-bijeenkomst van regeringsleiders in Brussel een ‘tegentop’. „Investeer in vrede, niet in oorlog”, is het motto van de conferentie. Verder staan her en der geweldloze acties gepland in de Belgische hoofdstad. De politie zegt goed voorbereid te zijn.

Woensdagavond wordt een betoging gehouden tegen het militaire bondgenootschap en de Amerikaanse president Donald Trump. Die hamert al tijden op hogere defensie-uitgaven. De vredesbeweging verzet zich tegen „militarisering en overbewapening”’ en pleit voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en banen. Voor de mars „voor de vrede en tegen militaire avonturen” door Brussel hebben zich op Facebook bijna 10.000 mensen aangemeld.

Activisten die de NAVO willen ontmantelen houden donderdag een ‘Peace Rally’ in de buurt van het nieuwe NAVO-gebouw dat Trump donderdag inhuldigt. Het platform STOP NATO 2017 zette zondag al een zogenoemd Peace Camp op in Brussel.