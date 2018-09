Vredesakkoord stopt ”Sint-Jakobsschelpenoorlog”

Organisaties van Franse en van Britse vissers hebben een principeakkoord bereikt dat de oplaaiende ruzie over de vangst van Sint-Jakobsschelpen voor de kust van Normandië bezweert. Na vier uur onderhandelen in Londen zijn afspraken gemaakt om te komen tot een nieuw akkoord over deze visserij.

De details worden vrijdag nog in Parijs uitgewerkt. In ieder geval zullen de Britten de periode dat de Franse vissers van hun regering niet mogen vissen, respecteren, meldden Britse en Franse media.

Afgelopen week hebben woedende Franse vissers met hun boten en met geweld collega’s uit Engeland en Schotland verjaagd voor de kust van Normandië uit wateren die de Baai van de Seine worden genoemd. Britse vissers spraken van levensgevaarlijke toestanden en vroegen de marine om bescherming. Bijna veertig Franse boten waren uitgevaren om vijf Britse vissersboten te verjagen.

Volgens de Normandische vissers plegen de Britten roofbouw op de schelpen. De Franse overheid verbiedt de Franse vissers deze lekkernij tussen 15 mei en 1 oktober te vangen. De Britten zijn niet aan dat vangstverbod gebonden.