‘Vragenuurtjes’ Biden en Trump van start

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager in de verkiezingen Joe Biden zijn begonnen met hun zogenoemde town hall meetings, waarin zij vragen van kiezers beantwoorden. De gelijktijdige optredens van de twee zijn er in plaats van het aanvankelijk geplande debat. Dat kon niet doorgaan omdat Trump weigerde dat debat online te laten plaatsvinden, zoals de wens van de organisatie was.

Het vragenuurtje van Biden duurt in feite 90 minuten en wordt uitgezonden door nieuwszender ABC News. De town hall meeting vindt plaats in Philadelphia (Pennsylvania) en wordt gepresenteerd door ABC-nieuwslezer George Stephanopoulos.

De zender NBC News maakte woensdag bekend een vragenuurtje met president Trump uit te zenden. Hij gaat in Miami (Florida) in gesprek met kiezers.

Zowel kijkers als journalisten bij NBC zijn er kritisch over dat de zender de town hall meeting van Trump op hetzelfde moment uitzendt als het vragenuur van Biden, waardoor Amerikanen niet beide kunnen volgen. Verwacht wordt dat de bijeenkomst van Trump beter wordt bekeken door televisiekijkers omdat die op meerdere netwerken (CNBC en MSNBC) wordt uitgezonden terwijl Bidens bijeenkomst slechts op ABC te zien is.

Volgende week kruisen Biden en Trump weer in levenden lijve de degens. Uit een coronatest zou zijn gebleken dat de president niet langer mensen kan aansteken met het longvirus dat hij net als bijna 8 miljoen Amerikanen had opgelopen. Het eerste debat tussen de twee eind september verliep buitengewoon chaotisch en tumultueus.