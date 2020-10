Vragenuurtje Trump en Biden gelijktijdig op tv

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn rivaal Joe Biden beantwoorden donderdagavond 20.00 uur (lokale tijd) tegelijkertijd vragen van kiezers. Biden had al aangekondigd dat te doen in Philadelphia, met een uitzending op omroep ABC. Zender NBC maakte woensdag bekend het vragenuurtje van Trump in Miami (Florida) voor zijn rekening te nemen.

De twee rivalen zouden eigenlijk met elkaar in debat gaan, maar dat werd geschrapt nadat de organisatie had aangekondigd dat het online zou plaatsvinden. Trump weigerde daaraan mee te doen. Voor volgende week staat nog wel een ‘fysiek’ debat tussen de twee gepland. Het eerste debat ontaardde eind september in een moddergevecht.

Trump heeft inmiddels een nieuwe coronatest ondergaan, waaruit immunoloog Anthony Fauci heeft opgemaakt dat Trump „met een hoge mate van zekerheid” niet langer besmettelijk is. Trumps arts Sean Conley had dat eerder al gezegd op basis van een minder betrouwbare test.