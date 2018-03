Vragen rond vrijlating ontvoerde meisjes Nigeria

Terreurgroep Boko Haram heeft 101 van de 110 meisjes vrijgelaten die eind februari uit een school in het Nigeriaanse Dapchi werden ontvoerd. De militanten houden één meisje nog vast omdat ze zou hebben geweigerd zich tot de islam te bekeren. De grote vraag is of er losgeld is betaald.

De Nigeriaanse autoriteiten maakten de vrijlating woensdag bekend. De meisjes zouden door militanten van de terreurgroep zijn teruggebracht naar het dorp, zonder begeleiding van veiligheidstroepen.

Een verklaring voor het feit dat negen meisjes niet zijn teruggekeerd, gaven de autoriteiten niet. Vrijgelaten meisjes zelf vertelden echter dat vijf van hun schoolgenoten waren omgekomen tijdens de ontvoering, toen de militanten hen in auto’s persten.

Eén meisje zou daarnaast achtergebleven zijn omdat ze weigerde zich van het christendom tot de islam te bekeren. „Ze (de militanten) zeiden dat ze haar vast zouden houden tot ze zich bekeerde”, aldus de 13-jarige Fatima Gremah. De vader van het meisje toonde zich in een radio-interview blij dat zijn dochter vasthield aan haar geloof.

Veel van de andere ontvoerde meisjes lijken moslim te zijn geweest. „Boko Haram zei dat we blij mochten zijn dat we jong waren en moslims”, zei dezelfde Gremah tegenover verlaggevers.

De Nigeriaanse minister van Informatie, Lai Mohammed, benadrukte woensdag dat er geen losgeld is betaald voor de vrijlating. Critici stellen echter dat Boko Haram absoluut wisselgeld heeft gekregen en dat dit precedenten schept voor nieuwe ontvoeringen.

De vraag is ook dan waarom een dergelijke deal kennelijk niet mogelijk bleek na de ontvoering van 219 meisjes uit Chibok in 2016. Van hen zijn er meer dan 100 nooit teruggekeerd. Het kan ermee te maken hebben dat er nu een andere factie van Boko Haram achter de ontvoering zat. De terreurgroep is namelijk allang geen eenheid meer.

Amnesty stelde dinsdag dat het Nigeriaanse leger vlak voor de ontvoering van de meisjes uit Dapchi meerdere waarschuwingen kreeg over de aanwezigheid van militanten in de regio, maar daar niets mee deed. Het leger noemde dat leugens.