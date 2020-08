Vragen over vertrek kopstuk W-Rusland

In Wit-Rusland is nog steeds onduidelijkheid over de precieze redenen waarom oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja dinsdag haar land heeft verlaten.

In een videoboodschap zei ze haar besluit vrijwillig te hebben genomen, maar vermoed wordt dat ze onder druk was gezet door de autoriteiten. Daarbij zou haar geen keus zijn gelaten. Dat zei de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevicius. „Blijkbaar was de andere keuze niet verenigbaar met vrijheid”, aldus Linkevicius.

Tichanovskaja kreeg een visum voor een jaar en een verblijfplaats. EU- en NAVO-lid Litouwen heeft vaker Wit-Russische dissidenten verblijf geboden.

Ook medewerkers van de oppositieleidster zeiden dat het besluit onder druk was genomen. „Een persoon die is bedreigd en wiens echtgenoot in de gevangenis zit, kan elke video opnemen”, stelde Maria Kolesnikova, een belangrijke bondgenoot van Tichanovskaja. Een andere medewerker zei dat de kandidaat kort voor haar besluit nog met geen woord over vertrek had gesproken.

In de video riep de presidentskandidaat zelfs op om niet de straat op te gaan, terwijl ze eerder juist werd gezien als de aanjager van de protesten. Maandag stelde ze dat ze de uitslag van de zondagse verkiezing van zittend president Loekasjenko niet wil erkennen.

Het campagneteam van Tichanovskaja kon haar maandag urenlang al niet bereiken. Dinsdag voegde ze zich bij haar kinderen in buurland Litouwen.

Na de verkiezingen van zondag heeft Wit-Rusland meer dan 2000 demonstranten aangehouden. Ook is er een dode gevallen.