De vrachtwagen die was betrokken bij een dodelijk ongeval bij een blokkade van demonstranten in gele hesjes in België is teruggevonden op een parkeerplaats in Nederland in de buurt van Tilburg, melden Belgische media zaterdag. De chauffeur is een 56-jarige Nederlander, heeft het parket van Luik zaterdag gezegd.

Hij is nog voortvluchtig. Tegen de trucker is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van „opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.”