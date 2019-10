Vrachtvliegtuig neergestort in Congo

Een vrachtvliegtuig met personeel van president Félix Tshisekedi van Congo, onder wie zijn chauffeur en een logistiek manager, is donderdag neergestort in een woud in het oosten van het land. Het toestel was eerst vermist, maar blijkt nu gecrasht. Alle acht passagiers en bemanningsleden zijn om het leven gekomen, zei een adviseur van de president vrijdag.

Het vliegtuig was op weg naar de hoofdstad Kinshasa en verdween donderdagmiddag, een uur na vertrek, van de radar. „Er zijn geen overlevenden. De lichamen zijn allemaal tot as verbrand”, zei adviseur Vidiye Tshimanga. De oorzaak van het ongeval was nog niet duidelijk.

Lokale media toonden een menigte van honderden Tshisekedi-aanhangers die in Kinshasa de straat op gingen nadat het nieuws vrijdagochtend bekend werd. Onder hen was angst dat de vliegtuigcrash een soort mislukte staatsgreep tegen Tshisekedi was geweest. Er was echter geen enkele informatie die daarop wees. De president nam dit jaar het stokje over van zijn voorganger president Joseph Kabila.