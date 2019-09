Bij de luchthaven van het Amerikaanse Toledo (Ohio) is woensdag een vrachtvliegtuig neergestort. De twee inzittenden zijn omgekomen, aldus Amerikaanse lokale autoriteiten.

Het vliegtuig, dat automaterialen vervoerde, stortte neer op een terrein van een vrachtwagenbedrijf enkele kilometers verwijderd van de luchthaven waar het had moeten landen. Daarna vloog het toestel in brand. Het toestel was opgestegen in Millington in de staat Tennessee.