Op de Zwarte Zee, voor de kust van Turkije, is een vrachtschip in tweeën gebroken. De elfkoppige bemanning is gered.

Het 114 meter lange schip, bestemd voor het vervoer van droge lading, was juist op weg naar een werf in Istanbul om te worden gerepareerd. Sleepboten konden een helft van het wrak nog op sleeptouw nemen. De rest zonk geleidelijk in het water.

Het schip, genaamd Leonardo, voer onder de vlag van Mongolië en was gebouwd in 1975.