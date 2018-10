Vrachtschepen botsen bij Corsica

Twee vrachtschepen zijn met elkaar in aanvaring gekomen op de Middellandse Zee bij Corsica. De botsing veroorzaakte een scheur van enkele meters lang in de romp van het Cypriotische containerschip CLS Virginia, aldus de Franse maritieme prefectuur van Toulon. Het Tunesische roroschip Ulysse voer tegen het containerschip, dat voor anker lag.

Geen van beide schepen maakte melding van slachtoffers. Een Franse marinehelikopter heeft een team van specialisten naar de plaats van het ongeval gebracht. De Fransen stuurden ook een sleepboot en een marineschip dat is uitgerust voor bestrijding van vervuiling van de zee. Of daar sprake van is, is nog onduidelijk.