Vraag naar vuurwapens onder Italiaanse burgers neemt toe

Het aantal overvallen en inbraken neemt in Italië jaarlijks af. Toch stijgt het gevoel van onveiligheid. De vraag naar wapenvergunningen groeit.

Op een nacht vijf jaar geleden breken twee mannen in de tabakswinkel van Franco Birolo in. De zaak ligt in een plattelandsgemeente bij Venetië. De eigenaar woont boven de zaak en gaat met een geladen wapen naar beneden. Daar schiet hij een van de twee inbrekers dood. Birolo heeft een wapenvergunning. Toch wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en acht maanden wegens doodslag. De moeder en de zus van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van ruim drie ton.

Het is niet gemakkelijk in Italië om legaal een wapen te bezitten. Vergunningen worden eigenlijk alleen verstrekt als de aanvrager kan aantonen dat hij het voor zijn persoonlijke verdediging nodig heeft. De controle is strikt. Vandaar dat justitie Birolo zo op de huid zat. In eerste aanleg vond de rechter dat Birolo helemaal niet had hoeven te schieten omdat zijn leven niet in gevaar was. Uit sporenonderzoek zou blijken dat de winkelier had geschoten op een vluchtende dief.

Acht procent van de Italianen beschikt over een wapenvergunning voor persoonlijke verdediging. Dat getal is weliswaar hoger dan in Nederland, maar ligt ruim onder het Europese gemiddelde. De vraag is of dat zo blijft.

Om toch aan een wapen te komen lijken Italianen een alternatieve weg te bewandelen. Volgens de krant La Stampa neemt de schietsport sterk toe aan populariteit.