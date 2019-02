Vraag is hoelang uitstel brexit zou kunnen duren

Nadat de Britse premier May dinsdag ruimte gaf voor een mogelijke stemming over uitstel van de brexit, rijst de vraag hoelang zo’n uitstel dan kan duren.

Als er niets gebeurt, verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie over 32 dagen op 29 maart. Op dit moment heeft het Britse parlement echter nog niets geregeld voor een overgangstermijn.

Dinsdag kwam premier May in het Lagerhuis met de boodschap dat ze haar plan op 12 maart opnieuw in stemming wil brengen. Op 15 januari werd dit met grote meerderheid weggestemd, maar intussen is de premier in gesprek met EU-collega’s met het doel veranderingen in het plan aan te brengen. Wordt haar plan weer weggestemd, dan mag een motie over uitstel in stemming komen.

Het grootste pijnpunt is nog steeds de Noord-Ierse grenskwestie. Sinds de onafhankelijkheid van Ierland in 1921 is deze grens open geweest, hoewel er tijdens de Noord-Ierse burgeroorlog wel wachtposten waren. Na de brexit wordt dit echter een EU-buitengrens en daar zal dus enige vorm van controle op personen en goederen moeten plaatsvinden. In het brexitplan van May is een voorziening dat Noord-Ierland langer onder EU-douaneregels kan vallen dan de rest van het Verenigd Koninkrijk (de ”backstop”-regeling). Dit stuit echter veel Britse politici tegen de borst.

De leider van de brexiteers in Mays Conservatieve fractie, Jacob Rees-Mogg, zegt echter woensdag in de Financial Times dat hij toch liever kiest voor het brexitplan van May dan voor uitstel. Hij eist niet langer dat de ”backstop” verdwijnt. Hij wil alleen nog een inlegvel met de garantie dat de regeling tijdelijk is.

Vanuit de EU is May gestimuleerd om te kiezen voor uitstel tot begin 2021. Dat houdt in dat de Britten eind mei meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Een andere optie die wordt genoemd is uitstel tot 18 april. Dan zou het huidige Europees Parlement het vertrekplan nog op de laatste vergaderdag kunnen goedkeuren. Nog een andere optie is uitstel tot 23 mei, de dag waarop Nederland voor het EP kiest. Andere stemmen zouden 23 juni een mooie dag vinden, omdat dat drie jaar na het referendum is en ruim voor de beëdiging van het nieuwe EP. Duidelijk is dat elk uitstel zonder deelname aan de verkiezingen kan leiden tot grotere chaos, omdat de Britten dan mogelijk in de EU komen zitten zonder vertegenwoordigers in het EP.

May herhaalde dinsdag echter dat ze niet voor uitstel is, omdat dit de beslissingen zelf niet verandert.