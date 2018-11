Vorming regering Zweden nog muurvast

In Zweden is ruim twee maanden na de verkiezingen nog altijd geen zicht op een nieuwe regering. Een poging een brede coalitie met links en rechts van de grond te krijgen, is nu ook mislukt. Daardoor groeit de kans dat de Zweden weer naar de stembus moeten.

De patstelling ontstond doordat het linkse en het centrum-rechtse blok ongeveer evenveel zetels hebben. Niemand kan rekenen op een parlementaire meerderheid. De eurosceptische anti-immigratiepartij Zweden Democraten zou een van de groepen aan een meerderheid kunnen helpen, maar niemand wil samenwerken met die partij.

Zowel de leiders van links als rechts hadden al een vergeefse poging gedaan een regering te vormen. Als derde kwam de leider van de Centrumpartij, Annie Lööf, aan de beurt. Zij gooide donderdag de handdoek in de ring. Een van de pijnpunten zou zijn dat beide kampen de premier willen leveren.