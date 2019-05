Voorzitter parlement Roemenië definitief cel in

Het Roemeense hooggerechtshof heeft de straf tegen Liviu Dragnea, de partijleider van de sociaal-democratische PSD, in hoger beroep bevestigd. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel wegens machtsmisbruik.

De straf tegen Dragnea, voorzitter van het Roemeense Lagerhuis, is definitief. In 2016 werd hij al eens veroordeeld wegens verkiezingsfraude. Hij kreeg toen twee jaar voorwaardelijke celstraf. Om die reden mocht Dragnea geen minister-president van het land worden.

De uitspraak is een nieuwe tegenvaller voor de PSD. Zondag verloor de partij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De sociaaldemocraten behaalden ruim 23 procent van de stemmen. In 2016 bij de laatste parlementsverkiezingen was dat nog 45 procent. De liberale PNL won de EU-verkiezingen met bijna 27 procent.