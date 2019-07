Voorzitter Kim Jong-un nu ook staatshoofd

In de grondwet van Noord-Korea is in een nieuwe taakomschrijving voor leider Kim Jong-un zijn positie feitelijk staatshoofd. Kim is in het in stalinistische stijl geregeerde land officieel ‘de voorzitter van de commissie staatszaken’. Op een op internet gepubliceerde aangepaste versie van de grondwet is nu ‘de voorzitter van de commissie staatszaken de hoogste leider die het land vertegenwoordigt’, meldde het Zuid-Koreaans persbureau Yonhap.

In de vorige tekst was Kim als commissievoorzitter enkel de ‘hoogste leider’ en was de rol van staatshoofd formeel weggelegd voor ‘de voorzitter van het presidium van het hoge volkscongres’, de Noord-Koreaans versie van een parlement. Volgens waarnemers in Seoul is de nieuwe taakomschrijving onderdeel van de pogingen van Kim het land te moderniseren.