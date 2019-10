Voorzitter ‘impeachment-commissie’ overleden

De voorzitter van één van de drie ‘impeachment-commissies’ in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is overleden. Het kantoor van de Democratische parlementariër Elijah Cummings in Baltimore heeft laten weten dat de 68-jarige politicus in een ziekenhuis in die stad na is overleden, berichtten Amerikaanse media. Hij kampte al geruime tijd met problemen met zijn gezondheid.

De andere twee commissievoorzitters die met een onderzoek naar het afzetten van president bezig zijn, zijn de Democraten Eliot Engel en Adam Schiff.

De Afro-Amerikaanse Cummings is geboren en getogen in Baltimore en was sinds 1996 lid van het Huis. Hij maakte deel uit van de linkervleugel van de Democratische Partij.