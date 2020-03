Voorzitter Europees Parlement Sassoli twee weken thuis

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, blijft de komende twee weken in zijn huis in Brussel. Hij was afgelopen weekend in Italië en kiest uit voorzorg voor thuisisolatie. Daarbij volgt hij de gezondheidsprotocollen. Hij blijft zijn functie gewoon vervullen.

Italië is van alle Europese landen het meest getroffen door het nieuwe coronavirus. Het land trof maandag drastische maatregelen. Zo blijven alle scholen en universiteiten in heel Italië de rest van de maand dicht.

Sassoli wijst ook op de gevolgen voor andere Italiaanse Europarlementariërs. „Covid-19 vereist dat iedereen verantwoordelijk en voorzichtig is. Het is een delicaat moment voor ons allemaal.”

Vanwege het virus heeft het parlement zijn sessie deze week twee dagen ingekort. Er wordt niet gestemd. Maar het parlement zal zijn plichten blijven uitoefenen, zegt Sassoli. „Geen virus kan democratie blokkeren.”