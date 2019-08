Voorzitter Bercow vindt plan Johnson ongehoord

Het plan van de Britse premier Boris Johnson om het parlement tien dagen langer buiten functie te stellen is volgens parlementsvoorzitter John Bercow „een grondwettelijke schande”. Volgens Bercow is het duidelijk dat Johnson dit doet om parlementariërs minder tijd te geven om te debatteren over de brexit, al zegt de premier van niet.

„Dit is ongehoord. Johnson kan het mooi verpakken, maar het is kristalhelder dat hij ‘prorogation’ gebruikt om het parlement te weerhouden van het uitvoeren van zijn functie”, zegt Bercow tegen de BBC.

De schorsing van het parlement, in Groot-Brittannië prorogation genoemd, is een korte periode voor de start van het parlementsjaar. Het parlementsjaar begint met de Queen’s Speech, die deze keer op 14 oktober zal worden gehouden. De vorige keer duurde het parlementsreces 13 werkdagen, ditmaal zullen het 23 werkdagen zijn.