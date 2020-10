Voorzitter Belgische Kamer voor eerst in geschiedenis vrouw

Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft België een vrouwelijke voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De ‘Tweede Kamer’ van België koos de Franstalige socialiste Eliane Tillieux (PS) als zijn eerste burger van België. De 54-jarige politica uit Namen heeft 51 mannelijke voorgangers.

Bij de onderhandelingen over een nieuwe federale regering, die op 1 oktober werd beëdigd, werd het Kamervoorzitterschap aan de Parti Socialiste (PS) toebedeeld. Er moest dinsdag nog wel formeel gestemd worden omdat de Vlaamse nationalisten (N-VA) een tegenkandidaat naar voren schoven. Tillieux won met 91 tegen 40 stemmen.

In haar dankwoord droeg Tillieux haar verkiezing op aan alle vrouwen, maar ook aan de mannen die strijd leveren voor de gelijkheid en emancipatie van de vrouw. Ze was eerder onder meer minister in twee Waalse regeringen en is sinds vorig jaar Kamerlid.

De eerste voorzitter van de Kamer trad op 10 september 1831 aan. In 2030 bestaat België 200 jaar als onafhankelijk land.