Voorwaardelijke straf voor rapper A$AP Rocky

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky, geboren Rakim Mayers, heeft van een rechter in Stockholm samen met twee medewerkers een voorwaardelijke straf gekregen wegens mishandeling van een 19-jarige man. De rechter vindt de gepleegde misdaad niet ernstig genoeg voor een onvoorwaardelijke celstraf, terwijl de aanklagers een half jaar hadden geëist. Voor de drie geldt een proeftijd van twee jaar. Daarin mogen de veroordeelden zich in Zweden niet schuldig maken aan ernstige misdrijven, anders dreigt een echte celstraf.

Het slachtoffer heeft een schadevergoeding toegewezen gekregen. Volgens de rechter hebben de drie beklaagden opzettelijk ingeslagen op het slachtoffer en zijn ze daartoe niet geprovoceerd.

Mayers heeft elke schuld aan de vechtpartij 30 juni in Stockholm bestreden en stelde dat hij uit noodweer handelde. Hij heeft een maand in voorarrest gezeten. De Amerikaanse president Trump heeft zich via Twitter ingezet voor de vrijlating van de rapper en liet weten er verbaasd over te zijn dat de Zweedse premier zich niet met de rechtszaak bemoeide.