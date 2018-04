Voorwaardelijke straf mishandelaars ober Praag

Drie Nederlanders die samen met anderen in Praag zijn beschuldigd van zware mishandeling van een ober zijn tot voorwaardelijke celstraffen veroordeeld en uitgewezen. De drie gaan volgens Tsjechische media niet in beroep. Ze mogen de komende vijf jaar niet in Tsjechiƫ komen.

Twee verdachten werden snel weer vrijgelaten en twee anderen zitten nog vast. Maandagavond werden in totaal zeven Nederlanders in de leeftijd van 24 tot 32 jaar opgepakt wegens de zware mishandeling, eerder op de dag op een Praags terras. Het slachtoffer is zo ernstig gewond geraakt dat hij naar de afdeling intensive care moest en aan zijn hoofd is geopereerd.