Voorwaardelijke straf Franse linkse leider

De Franse links-radicale partijleider Jean-Luc Mélenchon heeft een voorwaardelijke celstraf van drie maanden gekregen en een boete van 8000 euro wegens bedreiging van ambtenaren in functie. Mélenchon leidt de kleine partij LFI. Hij meent dat het hier gaat om „een politiek proces”.

In oktober 2018 verzette hij zich toen een onderzoeksrechter en agenten huiszoeking kwamen doen in het hoofdkantoor van LFI. Hij probeerde ze tegen te houden en riep onder meer „Ik ben de republiek”. De huiszoeking was in het kader van onderzoeken naar de financiering van de campagne van de partij en de rol van Europarlementariërs.