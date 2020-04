Voorverkiezingen VS-staat Ohio testcase in coronatijd

In de Amerikaanse staat Ohio eindigen dinsdag 28 april de voorverkiezingen in aanloop naar de presidentsverkiezingen begin november. De stembusronde kan een testcase worden voor verkiezingen in coronatijd. Want alles is anders dan normaal.

Door de coronacrisis zagen de autoriteiten van Ohio zich al gedwongen de stembusronde, een zogenoemde primary, te verplaatsen van 17 maart naar eind april. In plaats van een gang naar het stemlokaal, is besloten de stemming grotendeels schriftelijk te doen. Dat kon de afgelopen weken. Dinsdag mogen nog wel bijvoorbeeld gehandicapten of mensen zonder postadres een stembiljet invullen en afgeven. De uitslag wordt rond 8 mei verwacht.

Politiek gezien lijken de verkiezingen in Ohio inmiddels minder relevant geworden. In de twee grote kampen van de Amerikaanse politiek staan de kandidaten vrijwel vast: de Democraten scharen zich achter Joe Biden (vicepresident onder Obama) die het moet opnemen tegen de Republikeinse president Donald Trump.