Voortvluchtige mededader moord op André Cools opgepakt in Italië

In het zuiden van Italië heeft de politie een voortvluchtige mededader opgepakt die in 1991 betrokken was bij de moord op toenmalig PS-kopstuk en oud-vicepremier van België, André Cools. Dat melden Italiaanse media. De Luikse advocaat-generaal Marianne Lejeune, belast met het dossier-Cools, zegt nog geen bevestiging te hebben gekregen van de arrestatie.

Het gaat om de nu 72-jarige Cosimo Solazzo. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op Cools, op 18 juli 1991. Tegen hem was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Volgens de kranten werd hij opgepakt in Veglie, in de regio Apulië, in het zuiden van het land. Hij is volgens de Italiaanse media onder huisarrest geplaatst.

Solazzo werd in januari 2004 voor het Luikse hof van assisen veroordeeld tot 20 jaar cel wegens zijn betrokkenheid bij de moord op het Luikse PS-kopstuk. Hij zou de twee huurmoordenaars van de moord hebben geronseld, en ze naar Luik hebben overgebracht.