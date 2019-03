Voortvluchtige in uithoek Australië gepakt

Een 57-jarige voortvluchtige is in een van de meest afgelegen oorden van Australië gearresteerd na een tocht van 150 kilometer over zee op een jet-ski, bewapend met een kruisboog. De door de politie niet met name genoemde Brit wordt in de deelstaat Western Australia wegens ernstige drugscriminaliteit gezocht, aldus plaatselijke media.

Kennelijk deed de verdachte een poging naar Papoea-Nieuw-Guinea te ontkomen. De vreemdeling trok de aandacht van de schaarse bewoners op het noordoostelijke schiereiland Cape York. De politie en kustwacht gingen op onderzoek uit en vonden de man op een soort wad bij het Australische eilandje Saibai dat slechts 4 kilometer van de kust van Papoea-Nieuw-Guinea verwijderd ligt.

Kustwachtofficier Jo Crooks zei dat dit merkwaardige geval bewijst dat iedereen die denkt de zeestraat tussen Australië en Papoea-Nieuw-Guinea, de Straat van Torres, onopgemerkt te kunnen oversteken, zich vergist. De voortvluchtige zal naar het 3500 kilometer zuidwestelijker gelegen Western Australia worden overgebracht.