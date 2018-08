Voortijdig einde feest Chemnitz wegens onrust

Het stadsfeest in Chemnitz in de Duitse deelstaat Saksen is zondag uit veiligheidsoverwegingen vroegtijdig beëindigd. Nationalistische betogers waren de straat opgegaan als reactie op de dood van een 35-jarige Duitser bij een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag.

Volgens de politie waren bij die vechtpartij „meerdere nationaliteiten” betrokken. Naast een dode vielen er twee zwaargewonden.

De rechts-populistische AfD en de anti-islamgroep Pegida hielden zondagmiddag een betoging die volgens de politie ongeveer honderd deelnemers trok. Later gingen honderden rechtse hooligans van de groep Kaotic Chemnitz de straat op om „te laten zien wie het in de stad voor het zeggen heeft”, meldde de zender ARD. Volgens de politie gooiden de hooligans flessen naar agenten en weigerden ze bevelen op te volgen.

Een woordvoerder van het stadbestuur van Chemnitz liet weten dat wegens de onrust zondag om 16.00 uur een eind aan het stadsfeest is gemaakt. Het zou eigenlijk tot 20.00 uur duren.