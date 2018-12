Voorstel heropening vliegveld Sanaa

De regering van Jemen, die wordt gesteund door een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, heeft vrijdag bij de vredesbesprekingen in Stockholm voorgesteld het vliegveld van Sanaa weer open te stellen. In de hoofdstad maken Houthi-rebellen de dienst uit, maar in het luchtruim heersen de Saudi’s. Voorwaarde voor heropening is wel dat vliegtuigen eerst worden gecontroleerd op de luchthavens van Aden of Seiyun, waar de gekozen regering de baas is.

Het voorstel is gedaan om vertrouwen te wekken in de onderhandelingen, de eerste serieuze in twee jaar. VN-bemiddelaar Martin Griffiths hoopt daarmee een staakt-het-vuren te bewerkstelligen in het conflictgebied op het Arabisch schiereiland. Door de bombardementen zijn al duizenden burgers om het leven gekomen. Miljoenen Jemenieten dreigen te verhongeren.

Behalve Sanaa Airport wil Griffiths met een wapenstilstand ook bereiken dat de belangrijke haven van Hodeidah, de grootste in het land, weer in gebruik kan worden genomen. Ook is zijn bedoeling het functioneren van de centrale bank van Jemen te normaliseren.